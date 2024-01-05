Правительство Непала перестало выдавать гражданам разрешения на поездки на заработки в Россию и Украину в связи со случаями вербовки для службы в армии и участия в военном конфликте между странами.

Об этом пишет непальский новостной ресурс Himalayan Times.

В непальском департаменте занятости сообщили изданию об имеющихся сведениях о гибели граждан страны во время службы в российской армии и о расследовании этих случаев.

По предварительным данным, в ходе боевых действий могли погибнуть "не менее десяти" непальцев.

"Выдача разрешений на работу в России и Украине приостановлена до принятия дальнейших мер", - заявил СМИ директор департамента иностранной занятости Непала Кабирадж Упрети. При этом разрешения на выезд в РФ и в Украину могут быть выданы "в исключительных случаях", но каждое такое обращение рассматривается индивидуально.

Ранее сообщалось о появлении подтверждений, что на стороне РФ воюют знаменитые непальские наемники-гуркхи. В частности, украинские паблики опубликовали интервью с одним из непальцев, который воевал за РФ и попал в плен.

Непальские наемники-гуркхи известны тем, что ещё с ХІХ века воюют в составе британской армии. Также они служат и в армии Индии.

Между тем официальный Непал придерживается политики поддержки Киева и заявляет, что отправка военных на миссии, не связанные с ООН, противоречит его внешней политике.