В Украине по обе линии фронта воюют гуркхи - представители группы народностей тибетского и индийского происхождения, населяющих предгорья Непальских Гималаев, среди которых много военных-наемников.

Об этом пишет местное непальское издание The Diplomat.

Этот народ стал известен благодаря службе в британской армии: гуркхи принимали участие в подавлении антиколониальных восстаний в Индии, воевали в Первую и Вторую мировые войны.

"Давняя традиция службы в иностранных вооруженных силах — и отсутствие перспектив дома — втянули молодых непальцев в конфликт", - пишет издание по поводу их участия в украинских событиях.

При этом в российскую армию на контракт сотни непальцев хлынули после того, как 16 мая РФ упростила доступ к российскому гражданству после года военной службы. Некоторые для этого покинули службу в непальской армии. Русский язык им знать не обязательно - достаточно английского.

Непальцы уже проходят обучение на полигонах и говорят, что оружие в РФ применяется даже более современное, чем у них дома.

Официальный Непал при этом придерживается политики поддержки Киева и заявляет, что отправка военных на миссии, не связанные с ООН, противоречит его внешней политике.

Однако это никогда не останавливало воинственных непальцев, которые ранее тысячами записывались в Иностранный легион французской армии и американскую армию.

Между тем война в Украине идет 482-й день. Мы следим за новостями 20 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 19 июня. Минобороны Украины подтвердило освобождение Пятихаток в Запорожской области, за которые с пятницы шли бои. Пятихатки - село, из которого можно развивать наступление на Васильевку, а оттуда - на Энергодар. Усиление динамики происходит и на других фронтах. Враг подтянул свои силы и активно наступает на Лиманском и Купянском направлениях, пытаясь перехватить инициативу у ВСУ.

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