Россия завербовала около 15 000 непальцев для участия в войне в Украине.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Телеканал рассказывает историю 37-летнего Рамчандры Хадки, который недавно вернулся в Непал после ранения.

Война в Украине не первая, в которой участвовал Хадка. Он воевал в самом Непале и Афганистане, а затем решил полететь в Россию, чтобы вступить в армию страны за деньги.

"Я пошел в российскую армию не ради удовольствия. У меня не было никаких возможностей трудоустройства в Непале. Но, оглядываясь назад, это было неправильное решение. Мы не осознавали, что нас так быстро отправят на передовую и насколько ужасной будет ситуация", — сказал Хадка.

Он приехал в Москву в сентябре прошлого года. По его словам, всего после двух недель обучения его отправили на передовую в Бахмут с пистолетом и базовой экипировкой.

"В Бахмуте нет ни пяди земли, не пострадавшей от бомб. Все деревья, кусты и зелень… все исчезло. Большинство домов разрушено. Ситуация там настолько ужасная, что хочется плакать", — вспоминает он.

В Бахмуте мужчина провел в общей сложности месяц, пока не получил пулевое ранение в бедро. После того, как его вывели на несколько сотен метров от линии фронта, в него еще попала шрапнель от кассетной бомбы.

Он один из тысяч непальцев, вступивших в российскую армию после того, как власти РФ объявили о программе для иностранцев. Их контракт предусматривает зарплату не менее 2 000 долларов в месяц и ускоренный процесс получения российского паспорта. Паспорт Непала считается одним из худших в мире по мобильности, уступая лишь Северной Корее. Кроме того, страна входит в число беднейших в мире по показателю ВВП на душу населения. По данным Всемирного банка, на 2022 год он составлял $1336.

Правительство Непала заявляет, что около 200 граждан воюют на стороне РФ, и что по меньшей мере 13 непальцев были убиты в зоне боевых действий. По данным министерства иностранных дел Непала, четыре непальских боевика в настоящее время находятся Украине в качестве военнопленных. Но законодатели и правозащитники в Непале говорят, что эти цифры сильно занижены. По их данным, на стороне РФ воюют от 14 000 до 15 000 непальцев.

Между тем в ВСУ заявляют, что в последнее время в плен стали попадать африканцы, которые воюют за РФ в Украине.

Одного из них, уроженца Сьерра-Леоне, взяли в плен около Марьинки.

Напомним, недавно правительство Непала перестало выдавать гражданам разрешения на поездки на заработки в Россию и Украину в связи со случаями вербовки для службы в армии и участия в военном конфликте между странами.

Ранее сообщалось о появлении подтверждений, что на стороне РФ воюют знаменитые непальские наемники-гуркхи. В частности, украинские паблики опубликовали интервью с одним из непальцев, который воевал за РФ и попал в плен.