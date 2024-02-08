Профессиональные солдаты из Колумбии приезжают добровольцами воевать в Украине с РФ, чтобы заработать.

Об этом сообщается в репортаже агентства Associated Press.

Как пишет AP, у Колумбии вторая по величине армия в Латинской Америке после Бразилии - 250 тысяч человек. Ежегодно на пенсию выходят более 10 тысяч человек. Сотни из них отправляются воевать в Украину, где можно заработать в четыре раза больше, чем на родине.

Добровольцы из Колумбии на войне в Украине. Фото: AP

Вместо зарплаты в 400-900 долларов на родине в Украине колумбийцы получают 3 300 долларов и компенсацию семье 400 тысяч долларов в случае смерти. Хотя бывают случаи, когда семьи колумбийцев теряют с ними связь и не могут получить информацию от посольства или других ведомств Украины, что случилось с их родными.

"Они подобны латиноамериканским мигрантам, которые едут в США в поисках лучшего будущего. Это не волонтеры, которые хотят защитить флаг другой страны. Они просто мотивированы экономической необходимостью", - рассказал Гектор Берналь, бывший военный медик, руководящий центром тактической медицины под Боготой, пишет AP.

Колумбийские добровольцы в ВСУ мотивированы экономически. Фото: AP

Вооруженные силы Колумбии десятилетиями боролись с наркокартелями и повстанческими группировками, что сделало ее солдат одними из самых опытных в мире. Еще с 2000-х они начали ездить за границу: работать на американских военных подрядчиков в Ираке, инструкторами в ОАЭ, воевать в Йемене против хуситов.

Для их вербовки в прошлом году Украина создала инфраструктуру испаноязычных рекрутеров, инструкторов и младших оперативных офицеров.

Колумбийские солдаты считаются одними из самых опытных в мире. Фото: AP

Ранее мы писали, что власти Непала запретили своим гражданам поездки на заработки в Украину и РФ из-за случаев участия в войне.

Также мы рассказывали, что Россия пытается вербовать на войну в Украине иностранных мигрантов, которых не пустили в Финляндию.