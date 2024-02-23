Потерявшие паспорт на оккупированных и прифронтовых территориях украинцы смогут получить временное удостоверение гражданина Украины. Соответствующее постановление на заседании 23 февраля принял Кабмин.

Об этом сообщает в телеграм-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Предложение о выдаче временного документа внесли Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Министерство внутренних дел и Государственная миграционная служба. Пока это экспериментальный проект, который будет действовать два года.

Документ будут выдавать:

лицам, потерявшим паспорт гражданина Украины, на имя которых оформлен паспорт гражданина Украины и/или паспорт гражданина Украины для выезда за границу или относительно которых имеется информация об оформлении паспорта гражданина Украины/паспорта гражданина Украины для выезда за границу, зафиксированная в форме электронных данных в ведомственной информационной системе ГМС;

лицам младше 18 лет, относительно которых отсутствует информация в реестре или в ведомственной системе ГМС.

Временные удостоверения смогут получить те, кто вернулся на подконтрольную Украине территорию.

Ранее мы сообщали, что за время войны украинцы за границей оформили около 600 тысяч паспортов. Более 150 тысяч уехавших получили ID-карту, более 420 тысяч – загранпаспорт.

Также "Страна" рассказывала, кому из граждан Украины придется менять паспорта-книжки на ID-карты.