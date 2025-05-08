Победитель первого тура выборов президента Румынии Джордже Симион требует компенсации за переданную Украине систему ПВО Patriot.

Об этом сообщает Digi24.

Симион заявил, что Бухарест больше "не даст ни одного цента другой стране". Он ушел от однозначного ответа, будет ли Румыния голосовать за новые пакеты военной поддержки для Украины, но подчеркнул, что его позиция - нейтралитет и согласование решений с политикой американского президента Дональда Трампа.

"Украина нуждается в нас, а не наоборот. Мы хотим компенсации за участие Румынии в военных действиях. Мы не знаем, что эта компенсация будет означать, будет ли она отражена в контрактах, зерне или других вопросах. Но за систему Patriot, подаренную Клаусом Йоханнисом (бывшим президентом Румынии – Ред.), и другие расходы, которые румыны сделали из собственного кармана, мы должны получить взаимную выгоду", - добавил он.

На днях Симион заявлял о своём стремлении к завершению российско-украинского конфликта.

Мы подробно рассказывали, чем он известен и какие у него политические взгляды.