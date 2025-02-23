"Все, что сможем получить". Трамп заявил, что хочет получить от Украины компенсацию за поставленную помощь
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет получить от Украины компенсацию за поставленную помощь. Он заговорил не только о редких металлах, но и нефти и "всем, что мы сможем получить".
"США выделили 350 млрд долларов Украине, потому что у нас была тупая, некомпетентная администрация и президент. Мы отдали Украине $350 млрд. США пытаются вернуть средства, потраченные ранее на помощь Украине, и достигнут этого", – заявил президент США на конференции консерваторов CPAC в Мэриленде.
По его словам, Европа дала Украине деньги в форме займа и может рассчитывать на возвращение.
"Мы дали деньги в форме ничего. Поэтому я хочу, чтобы они дали нам хоть что-то за все те деньги, которые мы вложили. И я попытаюсь добиться урегулирования войны. И я попытаюсь положить конец всем этим смертям. Поэтому мы просим редкие металлы и нефть, и все, что сможем получить", – добавил Трамп.
В то же время, в Пентагоне опровергают слова Трампа о выделении 350 млрд долларов Украине. По их данным, Конгресс США выделил Украине около 183 миллиардов долларов.
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что США дали около 100 миллиардов - оружием и финансами.