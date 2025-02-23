Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет получить от Украины компенсацию за поставленную помощь. Он заговорил не только о редких металлах, но и нефти и "всем, что мы сможем получить".

"США выделили 350 млрд долларов Украине, потому что у нас была тупая, некомпетентная администрация и президент. Мы отдали Украине $350 млрд. США пытаются вернуть средства, потраченные ранее на помощь Украине, и достигнут этого", – заявил президент США на конференции консерваторов CPAC в Мэриленде.

По его словам, Европа дала Украине деньги в форме займа и может рассчитывать на возвращение.

"Мы дали деньги в форме ничего. Поэтому я хочу, чтобы они дали нам хоть что-то за все те деньги, которые мы вложили. И я попытаюсь добиться урегулирования войны. И я попытаюсь положить конец всем этим смертям. Поэтому мы просим редкие металлы и нефть, и все, что сможем получить", – добавил Трамп.

В то же время, в Пентагоне опровергают слова Трампа о выделении 350 млрд долларов Украине. По их данным, Конгресс США выделил Украине около 183 миллиардов долларов.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что США дали около 100 миллиардов - оружием и финансами.