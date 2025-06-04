Президент США Дональд Трамп поговорил с президентом России Владимиром Путиным по телефону.

Об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social. Судя по очередности появления реакции Белого дома и Кремля, беседа состоялась по инициативе американской стороны. Она прошла без предварительного объявления.

Путин, по версии Трампа, заявил, что ему "придется ответить" на атаку Киева по аэродромам стратегической авиации РФ. При этом он назвал свой разговор "хорошим", но не таким, "который приведет к немедленному миру".

"Я только что закончил разговор по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Разговор длился примерно один час и 15 минут. Мы обсудили нападение на пристыкованные самолеты России, а также различные другие атаки, которые происходят с обеих сторон. Это был хороший разговор, но не тот разговор, который приведет к немедленному Миру. Президент Путин действительно сказал, и очень решительно, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы. Мы говорили и об Иране, и о том, что время на решение Ирана по ядерному оружию истекает, и оно должно быть принято быстро! Я заявил президенту Путину, что у Ирана не может быть ядерного оружия, и в этом я считаю, что мы были согласны. Президент Путин предположил, что он примет участие в переговорах с Ираном и, возможно, будет полезен в скорейшем их завершении. По моему мнению, Иран медлит с принятием решения по этому очень важному вопросу, и нам понадобится окончательный ответ в очень короткий период времени!"

Это четвёртый разговор лидеров после избрания Трампа. Предыдущий состоялся 19 мая, после встречи украинской и российской делегаций в Стамбуле.

Через несколько минут после публикации Дональд Трамп удалил из Truth Social свой пост, где первым рассказал о телефонном разговоре с Путиным, но потом залил новый, который оказался таким же, что и предыдущий.

Это четвертый звонок с ноября. Второй менее чем за месяц. Предыдущий был сразу после встречи в Стамбуле.

В Кремле в ближайшее время проведут брифинг о результатах разговора Путина и Трампа.

Что стало понятно после телефонного разговора

Трамп первым объявил миру о том, что Путин ответит "очень решительно" на атаку на российские военные аэродромы. Сам Путин, напомним, это не комментировал. Никакого осуждения намерения Путина ответить на удары по аэродромам Трамп не высказал. Не призывал воздержаться от этого. Санкциями и прочими мерами не угрожал. Напротив - назвал разговор "хорошим", хотя и признал, что немедленного мира в Украине не будет. После заявления о том, что немедленного мира в Украине не будет, тут же переключился на тему Ирана, заявив, что Путина может выступить посредником в переговорах с Тегераном.

В целом выглядит так, что Трамп фактически дал понять, что удар Путина в ответ на атаку на аэродромы не приведет к какой-либо жесткой реакции США в отношении России.

Напомним также, что сегодня американское посольство призвало проявлять осторожность из-за риска "значительных воздушных атак".

Подробнее то, какое решение может принять Трамп после ударов по самолётам в РФ, мы анализировали в материале Чьи карты увидит Трамп после ударов по российским аэродромам?