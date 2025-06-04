Президент Украины Владимир Зеленский сегодня подтвердил, что одной из целью ударов Украины по российским аэродромам было показать Вашингтону, что у Киева в войне все-таки "есть карты на руках", и он способен сопротивляться и наносить болезненные удары по РФ.



"Риторика о том, что украинцы проигрывают войну, у нас нет карт и т. д. - сейчас это звучит немного тише, я говорю это очень осторожно. Потому что наша команда сейчас в Соединенных Штатах - и настроение изменилось в политических кругах", - заявил Зеленский.



Подобную линию проводят и ряд западных медиа.

"С помощью атаки на российскую стратегическую авиацию Украина показывает Трампу, что она может использовать свой ум и упорство, чтобы продолжать борьбу - ее дело не проиграно. Киев также дал понять Трампу и своим европейским союзникам, что, хотя Украина может быть в меньшинстве и иметь меньше вооружения, но все еще способна нанести значительный ущерб российским вооруженным силам и не может быть проигнорирована в любых переговорах", - говорится в сегодняшней статье редколлегии The Washington Post.



Аналогичные заявления звучат и от группы поддержки Украины в американском Конгрессе. Их смысл – побуждение Трампа к продолжению помощи Киеву и к усилению давления на Россию, включая введение новых санкций.



В то же время звучат и другие оценки. Так, экс-советник Трампа Стив Бэннон фактически обвинил Киев в попытке втянуть США в ядерную войну с РФ (атака на стратегические бомбардировщики согласно ядерной доктрине РФ является основанием для применения ядерного оружия).



"Нас втягивают в возможную третью мировую войну, которая затмевает первые две. В Белом доме сказали, что не были осведомлены о планах украинцев. Они просто взяли и атаковали ядерную триаду России. Страна, которую мы спонсируем и с которой заключаем сделки, теперь втягивает нас в свою войну. Они считают, что могут атаковать российскую территорию и втянуть нас в конфликт с Россией", - заявил Бэннон.



Хоть и не в таких резких выражениях, но выразил озабоченность возможной эскалацией после ударов по аэродромам и спецпредставитель Трампа Кит Келлог, который считается самым проукраински настроенным в окружении президента США.



В целом в Вашингтоне еще во времена Байдена одной из определяющих позиций в политике по отношению к войне в Украине была тема "не допустить начала прямого военного конфликта Америки с РФ из-за ядерных рисков". При этом уже тогда неофициально ряд американских чиновников в комментарии СМИ предполагали, что "Зеленский пытается втянуть нас в войну с Россией". Среди сторонников Трампа последняя точка зрения распространена еще более широко вместе с тезисами "не дадим втянуть Америку в третью мировую войну", "это не наша война", "нам важнее восстановить отношения с Россией, а не спасать Украину с риском войны с РФ", "наш главный противник - Китай, и мы должны на нем сосредоточить силы, а потому нам нужно как можно скорее выйти из обязательств по войне в Украине" и т.д.



И удар по стратегическим бомбардировщикам РФ дает сторонникам этих тезисов новые аргументы для убеждения Трампа прекратить помощь Украине и не вводить новые санкции против России, так как "Киев хочет нас втянуть в ядерную войну и риск становится запредельным" (вполне вероятно, что по различным каналам примерно такой же тезис доносит до Вашингтона и Москва, не вынося пока это в публичную плоскость).



Если Трамп встанет на эту точку зрения, то пойдут прахом огромные усилия, которые сейчас тратят украинские власти и европейцы для убеждения Вашингтона продолжать поддержку Украины и усиливать давление на РФ. И в таком случае, нынешний удар по самолетам станет похож на прошлогоднюю операцию ВСУ в Курской области – тактически это было очень ярко, но стратегически пошло в минус, распылив украинские резервы, что привело к ускорению продвижения российских войск с последующей потерей и самого Курского плацдарма.



Какая линия победит в Штатах станет, вероятно, понятно уже в ближайшие недели. В том числе и по итогам визита Ермака.