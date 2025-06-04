Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил о росте риска эскалации после украинских ударов по российским аэродромам и сказал, что американцы хотели бы этого избежать.

Об этом Келлог сказал в эфире телеканала Fox News.

"Уровень риска значительно повышается. Я имею в виду, после того, что произошло в эти выходные. Люди должны понять, что в сфере национальной безопасности, когда вы атакуете часть национальной системы выживания оппонента, уровень вашего риска повышается, потому что вы не знаете, как они ответят. Совершенно очевидно, что уровень риска будет повышаться, и я думаю, что именно этого мы пытаемся избежать. Мы пытаемся прийти к ситуации, когда уровни риска не будет повышен", - заявил он.

Напомним, Келлог встречался в США с главой Офиса президента Андреем Ермаком, который лоббирует новые санкции против России. Они среди прочего обсуждали украинскую атаку на аэродромы.

Мы разбирались в отдельном материале, что означают удары украинских дронов по стратегической авиации РФ и какие будут последствия.