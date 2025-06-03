Глава Офиса президента (ОП) Андрей Ермак в Вашингтоне встретился со специальным представителем США по Украине Китом Келлогом.

Об этом глава ОП сообщил в своем телеграм-канале.

"Обсудили ситуацию на фронте, результаты встреч в Стамбуле, важность усиления санкций против России и оборонную помощь Украине", – написал Ермак.

"Я сказал, что Россия делает все, чтобы не прекращать огонь. И этому следует положить конец через силу, потому что Украина сделала все, чтобы война прекратилась. Но если Россия не прекращает огонь добровольно, мы вынуждены проводить операции и уничтожать их военный потенциал", – добавил глава Офиса президента.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак находится с визитом в США. Основная его задача - убедить Белый дом в том, что Россия своими условиями меморандума срывает мирные переговоры, а потому нужно на нее надавить через ужесточение санкций, а также продолжить военную помощь Украине.

Между тем президент США Дональд Трамп пока не прокомментировал воскресную атаку дронов на российские военные аэродромы, где размещается стратегическая авиация. В Белом доме рассказали, что его реакция свелась к заявлению о том, что войне нужно положить конец.