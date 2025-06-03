Бразильский президент Лула да Силва в интервью Le Monde призвал завершить войну в Украине через переговоры.

"После трёх лет войны никто не заинтересован в продолжении конфликта. Путин знает, что не получит всего, Зеленский тоже. Сядем и поговорим. Хватит бомб, смертей и разрушений", – сказал Лула.

"Эта война никогда не должна была начаться. Ошибка была допущена Путиным, когда он решил вторгнуться в Украину", – также заявил президент Бразилии.

Лула отметил, что Бразилия выступает за мир и переговоры, и сожалеет, что Путин не встретился с Зеленским в Стамбуле.

"Я сказал Путину, что пора закончить войну, и посоветовал ему встретиться с Зеленским. Жаль, что этого не произошло", – сказал он.

При этом, по мнению президента Бразилии, западные страны также несут часть ответственности за в Украине.

Он сказал, что Байден в разговорах с ним говорил о желании "уничтожить Россию".

"Джо Байден, с которым я долго об этом разговаривал, считал, что Россию нужно уничтожить. А Европа, которая долгое время занимала в мире позицию золотой середины, присоединилась к Вашингтону и теперь тратит миллиарды на перевооружение. Это меня беспокоит. Если говорить только о войне, мира никогда не будет", - считает он.

Также Лула высказал мнение о политике Трампа.

"Трамп был избран, чтобы управлять США, а не миром. Он должен сначала позаботиться о своих соотечественниках и уважать суверенитет других стран", – заявил бразильский лидер.

Напомним, в середине мая Путин поговорил с Лулой да Силвой во время его технической остановки в Москве, но по телефону, а не лично. Лидеры РФ и Бразилии обсуждали войну в Украине.

Сообщалось, что глава МИД Украины Андрей Сибига просил президента Бразилии уговорить Путина приехать в Стамбул.