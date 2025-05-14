Президент РФ Владимир Путин все-таки поговорил с президентом Бразилии Лулой да Силвой во время его технической остановки в Москве, но по телефону, а не лично. Обсуждали войну в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Луис Инасио Лула да Силва поделился впечатлениями по итогам своего завершившегося визита в КНР, обратив особое внимание на принятое в Пекине двустороннее Совместное заявление в поддержку инициативы президента России о возобновлении 15 мая в Стамбуле прямых российско-украинских переговоров. Президент Бразилии намерен со своей стороны всемерно содействовать их успеху", - сообщается в телеграм-канале Кремля.

Бразильская сторона пока переговоры не комментировала, но по данным Reuters президент Бразилии Лула да Сильва в телефонном разговоре с Путиным просил его лично поехать на переговоры с Украиной в Турции 15 мая. Об этом журналистам сообщил аппарат президента Бразилии, комментируя его беседу с Путиным во время короткой остановке в Москве.

Ранее бразильское посольство сообщило, что Лула с Путиным не встречался и уже отбыл из РФ. Сегодня да Силва заявил, что попытается уговорить Путина посетить завтра переговоры с Украиной в Стамбуле.

Об этом его попросил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Подробнее о том, чего ожидать от завтрашних переговоров в Стамбуле, "Страна" писала в отдельном материале.