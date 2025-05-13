Штаты считают переговоры Киева и Москвы в Стамбуле критической возможностью для достижения мира
Соединенные Штаты считают планируемые переговоры России и Украины в Стамбуле "критической возможностью" для достижения мира.
Об этом заявил на брифинге заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Томми Пиготт.
По его словам, президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что данная встреча будет являться "критической возможностью" для прямых переговоров между РФ и Украиной.
"Президент также ясно дал понять, что он хочет, чтобы эти переговоры состоялись, и он стремится сначала добиться прекращения огня, а затем прочного мира. Это критическая возможность снова провести прямые переговоры, чтобы попытаться достичь прекращения огня, а затем долгого и прочного мира", - сказал представитель Госдепа.
Ранее Трамп заявил, что отправит своих представителей на переговоры Украины и России в Стамбуле. Среди них будет госсекретарь США Марко Рубио.
Также западные издания сообщали, что в Стамбул отправятся спецпредставители президента США Стивен Уиткофф и Кит Келлог.
Между тем пока нет официальной информации, будет ли присутствовать на переговорах Путин.
Чего ждать от переговоров в Стамбуле, мы разбирались в отдельном материале.