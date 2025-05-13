Соединенные Штаты считают планируемые переговоры России и Украины в Стамбуле "критической возможностью" для достижения мира.

Об этом заявил на брифинге заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Томми Пиготт.

По его словам, президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что данная встреча будет являться "критической возможностью" для прямых переговоров между РФ и Украиной.

"Президент также ясно дал понять, что он хочет, чтобы эти переговоры состоялись, и он стремится сначала добиться прекращения огня, а затем прочного мира. Это критическая возможность снова провести прямые переговоры, чтобы попытаться достичь прекращения огня, а затем долгого и прочного мира", - сказал представитель Госдепа.

Ранее Трамп заявил, что отправит своих представителей на переговоры Украины и России в Стамбуле. Среди них будет госсекретарь США Марко Рубио.

Также западные издания сообщали, что в Стамбул отправятся спецпредставители президента США Стивен Уиткофф и Кит Келлог.

Между тем пока нет официальной информации, будет ли присутствовать на переговорах Путин.

Чего ждать от переговоров в Стамбуле, мы разбирались в отдельном материале.