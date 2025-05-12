На фоне заявлений президента Украины Владимира Зеленского о готовности к прямым переговорам с российским лидером Владимиром Путиным в Стамбуле, а также намеков главы Белого дома Дональда Трампа на свой приезд на переговоры, остается вопрос: прилетит ли в столицу Турции президент РФ лично?



Кремль вообще никак этот вопрос до сих пор не комментировал - так же как и не назвал пока состав своей делегации на переговоры.



Как мы уже писали, приезд Путина в Стамбул возможен, только если предварительно между всеми сторонами будут согласованы основные параметры "мирной сделки" по прекращению огня и/или будут выполнены условия Путина по согласию РФ на 30-дневное перемирие: Зеленский отменит мобилизацию, а Трамп прекратит поставки оружия Украине.



И в таком случае сам факт приезда Путина в Стамбул будет означать, что достижение соглашения о перемирии вполне возможно.



В любом другом случае вероятность поездки Путина в Стамбул минимальна. Вряд ли он захочет туда лететь просто, чтобы поговорить с Трампом и Зеленским без всяких гарантий того, что удастся хоть к чему-то прийти. Точнее, с почти 100%-й гарантией, что ни к чему прийти не удастся. Тем более что указ о запрете переговоров с Путиным Зеленский так и не отменил.



Но это не означает, что переговоры не состоятся.

В Стамбул при таком варианте поедет делегация от РФ без Путина. И если в ответ Киев не откажется от переговоров (заявив, что готов лишь на личную встречу Зеленского с Путиным), а пошлет свою делегацию, то встреча пройдет. Правда, каким будет ее результат – предсказать трудно, с учетом того что переговорные позиции сторон хорошо известны и они категорически друг с другом не совпадают.

Хотя, если прямые переговоры между Украиной и Россией станут постоянным форматом, то со временем они могут прийти к результату в виде выработки принципиальных параметров мирного урегулирование. Но это реально только при двух условиях.

Во-первых, если у обеих сторон есть желание закончить войну.

Во-вторых, если у обеих сторон есть желание договариваться на компромиссной основе о мирном сосуществовании и нормализации отношений после войны.