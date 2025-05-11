О перспективах завершения войны. На фоне обмена призывами к перемирию и переговорам между Украиной и Россией стоит отметить, что перспективы завершения войны в конечном итоге зависят от того, какой реальный настрой у украинских властей (а также у их европейских союзников) и у Кремля.

Если обе стороны хотят завершения войны (пусть каждая по своим причинам), то нынешние ультиматумы и отказы - это лишь попытка перетянуть на свою сторону инициативу в мирных переговорах и, в ближайшее время, о прекращении огня все-таки договорятся. Хотя, возможно, этому будут предшествовать ещё серия взаимных ультиматумов и обвинений.

Если же хотя бы одна из сторон (или обе) завершения войны не хотят, а намерены воевать "до победного конца", то все происходящее - лишь игра в миротворцев. Так как и Киев, и Москва опасаются навлечь на себя гнев Трампа прямым отказом от мира, а также должны учитывать рост поддержки идеи скорейшего окончания войны в своих обществах, то и предпринимают разные маневры, чтобы показать, что "мы за мир". Но показать так, чтобы противник точно отказался.

Отсюда и призыв к Путину от Киева и европейцев к перемирию с 12 мая в форме ультиматума. И последующий отказ Путина со встречным предложением о прямых переговорах ещё до прекращения огня, которое Зеленский не принял.

Какая версия верна, может выясниться в течение ближайшей недели. И в этом плане она действительно будет очень важной.

Подробнее о вариантах развития событий "Страна" писала в отдельном материале.