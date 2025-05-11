Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал предложение Владимира Путина по переговорам в Стамбуле.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

По его словам, в Киеве европейские лидеры сделали четкое предложение: безусловное 30-дневное прекращение огня, начинающееся с понедельника.

"Президент Украины Владимир Зеленский взял на себя обязательства, не ставя никаких условий. Теперь мы ожидаем такого же четкого ответа от России. Не может быть переговоров, когда говорит оружие. Не может быть диалога, когда в то же время бомбардируют мирных жителей. Сейчас нужно прекращение огня, чтобы переговоры могли начаться", - написал Макрон.

В подобном ключе позже высказался и канцлер Германии.

"Предложение России о прямых переговорах с Украиной – хороший знак, но далекий от достаточного", – заявил Фридрих Мерц, призвав Россию согласиться на поддерживаемое Европой и США 30-дневное перемирие с Украиной.

"Мы ожидаем, что Москва согласится на прекращение огня, которое позволит начать реальные переговоры. Сначала оружие должно замолчать, и только потом могут начаться обсуждения", – говорится в заявлении нового немецкого канцлера, которое цитирует агентство France Presse.

Напомним, в Москве уже заявили, что готовы договариваться о перемирии только на прямых переговорах с Украиной. Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле, которые были приостановлены в 2022 году.