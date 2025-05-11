Предложенные Россией переговоры по Украине в Стамбуле должны проходить с учетом встреч, прерванных в 2022 году, и ситуации "на земле".

Об этом заявил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков во время общения с журналистами.

"С учетом этого, с учетом, естественно, с учетом реальной ситуации", - сказал он.

Основными пунктами проекта Стамбульских соглашений в 2022 году были:

нейтральный статус Украины и невступление в НАТО;

ограничение численности ВСУ;

вывод российских войск на линию 24 февраля 2022 года за исключением Донбасса, по которому должны были быть отдельные договоренности.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что цели предложенных Путиным переговоров с Украиной – "устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России".

В марте спецпредставитель американского президента Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что проект Стамбульских договоренностей может стать вероятной "точкой отсчета" для будущих переговоров по Украине, но потом нужно будет разработать "что-то совершенно новое", потому что они не являются справедливыми.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к прямым переговорам с Россией, если Путин согласится на прекращение огня с завтрашнего дня.

В ответ на это представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что "Путин четко сказал: сначала переговоры о первопричинах, затем разговор о перемирии". На Банковой плохо прочитали стенограмму заявления Путина, судя по реакции Киева на предложение о переговорах, добавила Захарова.