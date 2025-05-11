Президент США Дональд Трамп опубликовал заявление по перемирию в Украине. Он пишет, что предстоит "отличный день" и "великая неделя".

"Потенциально отличный день для России и Украины! Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, так как эта бесконечная "кровавая баня", надеюсь, закончится. Это будет совершенно новый и гораздо лучший мир. Я продолжу работать с обеими сторонами, чтобы убедиться, что это произойдет. Вместо этого США хотят сосредоточиться на восстановлении и торговле. Предстоит великая неделя!", - написал Трамп.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский и его европейские партнёры призвали на Россию согласиться на 30-дневное перемирие с понедельника. В противном случае России угрожали новыми санкциями.

Путин ответил на это фактическим отказом, предложив с четверга возобновить прямые переговоры Украины и России.

Обращает на себя внимание, что Трамп не комментирует российского отказа, а тон его заявления в целом достаточно позитивный.

Война в Украине идет 1173-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 11 мая 2025 года в обновляемом онлайне.