Европейские союзники Киева грозят ввести санкции против "Северного потока-2" и заблокировать газопровод, если Кремль не согласится на 30-дневное прекращение огня.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц Евросоюза.

Так, изданию сообщили, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже обсудила идею введения экономических ограничений против газопровода с новым канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

"Этот шаг потребует поддержки всех государств-членов блока. Он будет действовать отдельно от недавно предложенного пакета санкций ЕС, а это означает, что он может вступить в силу, если Россия откажется или нарушит соглашение о прекращении огня", – говорится в статье.

Также высокопоставленный чиновник Германии заявил, что правительство Мерца намерено принять "все политические и юридические меры", чтобы предотвратить возрождение трубопровода.

Отметим, что ранее, по данным СМИ, США и РФ обсуждали передачу газопровода в собственность американских инвесторов, что могло бы возобновить поставки российского газа в Европу.

В другой своей статье издание пишет, что американцы проявляют интерес к газовой транзитной инфраструктуре, по которой движется голубое топливо России. В частности, инвестфонд Elliott Investment Management ведет переговоры о покупке доли в трубопроводе "Турецкий поток".

Эта возможная "сделка может стать образцом для возрождения некогда могущественного энергетического бизнеса Москвы с привлечением американских инвесторов".

На каком этапе находятся переговоры по этому вопросу, неизвестно.

Напомним, вчера суд Швейцарии утвердил мировое соглашение оператора "Северного потока - 2" для спасения от банкротства.

Ранее в Politico писали, что США обсуждают снятие санкций с "Северного потока - 2" в рамках мирных переговоров об Украине.