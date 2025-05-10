Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

Заявления европейских лидеров, которые сегодня приехали в Киев и потребовали от России 30-дневного перемирия, носят "конфронтационный характер".

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу CNN.

"Мы из Европы слышим много противоречивых заявлений. Они в целом носят скорее более конфронтационный характер, чем характер, ориентированный на попытки реанимировать наши отношения. Не более того", – сказал Песков.

Спикер Кремля также прокомментировал предложение установить перемирие на 30 дней и угрозы стран Запада ввести санкции против РФ в случае отказа от остановки боевых действий. Он заявил, что Кремль изучит это предложение, и добавил, что "Россия устойчива к любому давлению".

"Европа на самом деле противостоит нам очень открыто", – отметил Песков.

Он добавил, что глава РФ Владимир Путин "в целом" поддерживает идею прекращения огня, но "есть много вопросов" в рамках этого предложения, на которые ещё нужно ответить.

Песков не уточнил, в чем заключаются эти вопросы. Но ранее спикер Кремля говорил, что на время перемирия Запад должен остановить поставки оружия Киеву.

Снимок заголовка на cnn.com

Напомним, по данным западных медиа, Зеленский заявил Трампу о готовности к прямым переговорам с РФ после прекращения огня.

"Страна" разбиралась в отдельном материале, будет ли сохраняться режим прекращения огня после 12 мая.

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