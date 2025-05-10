Заявления европейских лидеров, которые сегодня приехали в Киев и потребовали от России 30-дневного перемирия, носят "конфронтационный характер".

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу CNN.

"Мы из Европы слышим много противоречивых заявлений. Они в целом носят скорее более конфронтационный характер, чем характер, ориентированный на попытки реанимировать наши отношения. Не более того", – сказал Песков.

Спикер Кремля также прокомментировал предложение установить перемирие на 30 дней и угрозы стран Запада ввести санкции против РФ в случае отказа от остановки боевых действий. Он заявил, что Кремль изучит это предложение, и добавил, что "Россия устойчива к любому давлению".

"Европа на самом деле противостоит нам очень открыто", – отметил Песков.

Он добавил, что глава РФ Владимир Путин "в целом" поддерживает идею прекращения огня, но "есть много вопросов" в рамках этого предложения, на которые ещё нужно ответить.

Песков не уточнил, в чем заключаются эти вопросы. Но ранее спикер Кремля говорил, что на время перемирия Запад должен остановить поставки оружия Киеву.

Напомним, по данным западных медиа, Зеленский заявил Трампу о готовности к прямым переговорам с РФ после прекращения огня.

"Страна" разбиралась в отдельном материале, будет ли сохраняться режим прекращения огня после 12 мая.

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