На фоне слухов о перезапуске "Северного потока" с участием США суд в Швейцарии разрешил российскому оператору газопровода искать инвестора для спасения от банкротства.

Об этом сообщает DPA.

По предоставленной информации, европейский суд утвердил мировое соглашение оператора СП-2 и его кредиторов.

"Решением суда кантона Цуг от 9 мая 2025 года мировое соглашение (урегулирование выплаты дивидендов), заключенное между Nord Stream 2 AG и его кредиторами 30 апреля 2025 года, включая приложения 1 и 2, утверждено судом", - говорится в сообщении.

До этого суд пригрозил предприятию банкротством в случае, если оно не погасит все задолженности в течение 60 дней, а 7 марта срок был продлен до 9 мая.

Ранее Путин подтверждал, что Соединенные Штаты вместе с Россией обсуждают разблокировку поставок газа в Европу.

В то же время западные СМИ сообщали, что американский президент Дональд Трамп может снять санкции с "Северного потока-2" и, возможно, других российских активов в Европе в рамках мирных переговоров по урегулированию ситуации в Украине.