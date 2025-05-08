США и Россия обсуждают возобновление поставок российского газа в Европу при участии американцев в рамках мирного урегулирования конфликта в Украине.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, о возобновлении поставок голубого топлива говорили специальный представитель президента США Стивен Уиткофф и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"Участие Вашингтона в восстановлении поставок газа может помочь Москве преодолеть политическое противостояние во многих странах Европы. Участие США также принесет пользу Вашингтону, поскольку предоставит ему возможность видеть и, возможно, контролировать объемы российского газа, возвращаемого в Европу", - отметили собеседники издания.

Ранее и сам Владимир Путин подтверждал, что США и Россия обсуждают разблокировку поставок газа в Европу, а западные СМИ сообщали, что Дональд Трамп может снять санкции с "Северного потока - 2" и, вероятно, других российских активов в Европе в рамках мирных переговоров об Украине.

А в апреле Евросоюз отказался включать запрет импорта российского сжиженного природного газа в санкционный пакет против Москвы.