Украина покупает российский газ, который идет через "Турецкий поток" в Сербию и Венгрию.

Об этом заявил первый заместитель главы энергетического комитета Верховной Рады Алексей Кучеренко.

По его словам, определить точное происхождение газа невозможно.

"Европа - это единый газовый рынок, и на самом деле действует принцип замещения. Мы не знаем, какой газ мы де-факто покупаем. Мы точно покупаем российский газ, который поступает через "Турецкий поток" и идет, например, в Сербию, в Венгрию. Происхождение молекул мы не можем определить", - заявил Кучеренко.

Напомним, к следующей зиме Украине нужно будет закупить рекордное количество газа на миллиарды долларов.

Тем временем СМИ пишут о мыслях Европы об увеличении импорта российского газа на фоне всё более напряжённых отношений с президентом США Дональдом Трампом.

Война в Украине идет 1154-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 22 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

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