Президент США Дональд Трамп заявил, что может сказать, кто взорвал трубопроводы "Северный поток".

Об этом глава Белого дома сообщил на брифинге.

Один из журналистов поинтересовался у Трампа, проведет ли он официальное расследование подрыва "Северных потоков".

Президент США ответил, что если бы он "спросил определенных людей", то узнал бы виновника, не тратя кучу денег на расследование.

"Думаю, многие уже знают, кто это сделал. Но вообще-то, это я первым "взорвал" проект, потому что не позволил его построить, а когда Байден пришел, то он дал добро на строительство. Это очень любопытно", - добавил Трамп.

Также президент США отверг утверждения об ответственности РФ за взрывы.

Ранее газета Politico писала, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает снятие санкций с "Северного потока - 2" и, возможно, других российских активов в Европе в рамках мирных переговоров об Украине.

Также западные издания часто писали о переговорах по возобновлению работы "Северного потока", который могут передать под управление США.