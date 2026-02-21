Украина сталкивается с нарастающими проблемами как на фронте, так и внутри страны.

Об этом пишет колумнист издания The Times Марк Беннетс.

По его словам, ни одна из сторон не способна добиться решающего прорыва, а война зашла в затяжную фазу. Украинские подразделения добиваются лишь ограниченных успехов, вероятность масштабного наступления со стороны ВСУ невелика.

"Мы все устали. Война изматывает", - говорит командир беспилотного подразделения 33-го штурмового полка с позывным Эколог.

При этом военнослужащий рассказал, что получил тяжелое ранение и находился в состоянии клинической смерти до 30 минут, однако вернулся на службу.

Беннетс пишет, что президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил о 55 000 погибших с 2022 года, однако западные чиновники считают, что реальные потери могут быть выше. В Запорожье вдоль одной из центральных улиц размещены фотографии погибших военных, что подчеркивает масштаб утрат. Отмечается, что некоторые бойцы заранее заказывают такие портреты на случай гибели.

Автор указывает на моральное и физическое истощение личного состава. Сообщается о случаях самовольного оставления части. Один из штурмовиков рассказал, что не выдержал постоянных потерь сослуживцев, был приговорен к пяти годам тюрьмы, однако позже вернулся на фронт после изменений в законодательстве.

Украина испытывает сложности с пополнением армии. На фоне попыток закрыть нехватку личного состава усиливается напряженность в обществе. В соцсетях распространяются видео столкновений между сотрудниками военкоматов и гражданами.

"Нас погубит не российская армия, а люди внутри (нашей страны - Ред.)", - заявил один из украинских командиров, добавив, что служба для части общества стала восприниматься как нечто постыдное.

Также отмечается отсутствие ощутимого прогресса на переговорах. Три раунда прямых контактов привели лишь к кратковременному перерыву в ударах по энергетике и обменам пленными. По оценке автора, война продолжается без четкой перспективы завершения.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина рассчитывает до конца февраля провести еще один раунд переговоров с РФ, который "может стать действительно результативным".

