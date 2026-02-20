Украина рассчитывает до конца февраля провести еще один раунд переговоров с РФ, который "может стать действительно результативным".

Об этом заявил в своем телеграм-канале украинский президент Владимир Зеленский по итогам встречи с переговорной делегацией Украины.

При этом разговоры с РФ в Абу-Даби и Женеве, по его заявлению, были "не всегда простыми и адекватными".

"Украинские ответы на наиболее сложные вопросы в преддверии следующей встречи готовы. Работаем дальше и для готовности лидеров встречаться и решать, что пока не решается на уровне команд. Именно лидерский формат может стать во многом решающим, и Украина готова к такому формату. Команда должна обеспечить условия для прогресса в гуманитарных вопросах. Обмены военнопленных должны продолжаться. Ожидаем, что обмен станет возможным в ближайшее время", - написал президент.

Напомним, ранее в Белом доме заявили о прогрессе на трехсторонних переговорах в Женеве и пообещали новый раунд.

Тем временем журналист американской газеты The Wall Street Journal Боян Панчевский сообщил, что Зеленский поручил своим ближайшим советниками готовиться воевать ещё три года. На Банковой опровергли эту информацию.