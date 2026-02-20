Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал возможный обмен пленными с Россией по итогам переговоров в Женеве.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях.

"Нашли конструктив, что в ближайшие дни определятся с обменом, в каком количестве и когда он может быть", - заявил президент.

Также, по словам Зеленского, удалось договориться о том, что прежде всего американцы будут заниматься мониторингом в случае перемирия.

Однако нет прогресса по вопросам территорий.

"На политической подгруппе снова сенситивные вопросы относительно востока Украины – вопросы Донбасса, вопросы территорий. Здесь пока конструктив не найден", - заявил президент.

Напомним, что без вывода украинских войск из Донецкой области Россия не согласна на перемирие. Зеленский уже признал, что США вместе с РФ давят на Киев для вывода войск из Донбасса.

Ранее Зеленский сообщил, что следующие переговоры Украины и РФ планируются до конца февраля.

Война в Украине продолжается 1458-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 20 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

