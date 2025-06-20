Сегодня Украина во время очередного этапа большого обмена с РФ вернула из плена часть тяжелораненых и тяжелобольных военных.

Об этом сообщает президент Владимир Зеленский и Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

"Большинство воинов, возвращающихся сегодня из российского плена, находились там более двух лет. И вот наконец они дома. Это защитники Мариуполя, Донбасса, Луганщины, Запорожья, Херсонщины, Харьковщины и Черниговщины", - написал президент.

Из плена вернулись военнослужащие ВСУ, в том числе представители Военно-морских сил, Сухопутных войск, ТРО, ДШУ, Сил беспилотных систем, а также Пограничной службы и Нацгвардии. Все освобожденные сегодня Защитники принадлежат к солдатскому и сержантскому составу.

"Все освобожденные сегодня Защитники имеют ранения или тяжелые медицинские диагнозы: эпилепсия, гипертония, ишемическая болезнь сердца, проблемы со зрением, болезни опорно-двигательного аппарата, грыжи, хронические болезни органов пищеварения. У многих освобожденных диагностирована потеря веса", - отметили в пресс-службе.

При этом подчеркивается, что обменный процесс в соответствии со Стамбульскими договоренностями продолжается, а точное количество освобожденных будет объявлено после завершения всех этапов обмена.

Напомним, вчера также прошел обмен пленными с РФ, в ходе которого домой вернулись тяжелобольные и раненые бойцы.

А 16 июня состоялся завершающий этап репатриационных мероприятий по договоренностям в Стамбуле. Россия передала украинской стороне тела еще 1 245 погибших военных. Таким образом Украина получила 6057 тел.