Президент Владимир Зеленский сообщил, что сегодня произошел новый обмен пленными с РФ, и опубликовал фото.

Домой вернулись тяжелобольные и раненые бойцы ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы. Большинство находились в плену с 2022 года. Некоторые попали в плен еще в Киевской и Черниговской областях.

"Наши люди возвращаются домой из российского плена. Это воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Большинство из них находились в плену с 2022 года", - написал президент.

"Каждый освобожденный сегодня Защитник имеет тяжелые медицинские диагнозы и болезни в результате ранений и пребывания в плену. У многих значительная потеря веса, дистрофия, язвы, проблемы со зрением, заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые болезни и проблемы с пищеварением", - сообщает Координационный штаб по обращению с военнопленными.

Также готовится следующий обмен пленными.

"Координационный штаб продолжает работу и уже в ближайшее время готовим следующий этап обмена пленными", - говорится в сообщении

Напомним, 16 июня состоялся завершающий этап репатриационных мероприятий по договоренностям в Стамбуле. Россия передала украинской стороне тела еще 1 245 погибших военных. Таким образом Украина получила 6057 тел.

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