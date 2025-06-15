Сегодня, 15 июня, в рамках договоренностей между Украиной и РФ в Стамбуле состоялся очередной этап репатриационных мероприятий. На родину вернули еще 1200 тел погибших украинских военных.

Об этом сообщает пресс-служба Координационного штаба по обращению с военнопленными.

"В ближайшее время следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел", - говорится в сообщении.

Таким образом за несколько дней Россия успешно смогла передать Украине более 4800 тел. Всего, по договоренностям в Стамбуле, РФ должна отдать 6000 тел.

Напомним, накануне Украине вернули еще 1200 тел погибших, граждан, в том числе военнослужащих.

За день до этого в Украину также вернули тела 1200 погибших военных. А 11 июня Украина получила от российской стороны тела 1212 погибших военных.

Также вчера состоялся обмен пленными. Значительная часть из возвращённых украинских военных - это офицеры. Самому старшему из возвращенных - 63 года, самому младшему - 21 год. Среди освобожденных есть те, которые считались пропавшими без вести.