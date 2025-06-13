Сегодня по результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 1200 погибших военных.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

"По утверждению российской стороны тела принадлежат гражданам Украины, в частности, военнослужащим. Репатриация прошла согласно договоренностям в Стамбуле", - говорится в сообщении.

Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут проведены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел.

Накануне Украина получила от российской стороны тела 1212 погибших военных.

А вчера состоялся новый этап обмена военнопленными в рамках договоренностей в Стамбуле. В Украину вернули раненых и тяжелобольных военных. Часть освобожденных сегодня военных считали пропавшими без вести. Вернулись военные ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы. Среди освобожденных есть находившиеся Защитники Мариуполя, которые находились в плену более трех лет.