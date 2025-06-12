Сегодня, 12 июня, состоялся новый этап обмена военнопленными в рамках договоренностей в Стамбуле. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В Украину вернули раненых и тяжелобольных военных.

"Сегодня дома воины нашей армии, нацгвардейцы, пограничники. Все нуждаются в лечении, и им обязательно будет предоставлена ​​необходимая помощь. Это уже второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов", - написал он.

Часть освобожденных сегодня военных считали пропавшими без вести, добавляет Координационный штаб по обращению с военнопленными.

Вернулись военные ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы. Среди освобожденных есть находившиеся Защитники Мариуполя, которые находились в плену более трех лет. Все - мужчины, представители рядового и сержантского состава.

В сегодняшнем обмене самому младшему освобожденному - 22 года, старшему - 59 лет.

Напомним, вчера Украина получила от российской стороны тела 1212 погибших военных. Тела перевозят в государственные спецучреждения, где передают представителям правоохранительных органов и судебным медэкспертам. Следователи в кратчайшие сроки должны установить личности погибших.

Война в Украине идет 1205-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 июня 2025 года в обновляемом онлайне.