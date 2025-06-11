Украина получила от российской стороны тела 1212 погибших военных.

Об этом сообщает телеграм-канал Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Россияне передали останки граждан Украины, погибших в следующих регионах:

Курская область РФ;

⁠Харьковская область;

⁠Луганская область;

⁠Донецкая область;

⁠Запорожская область;

⁠Херсонская область.

В публикации отмечается, что в передаче тел были задействованы кроме сотрудников координационного штаба также Объединенный центра при СБУ, ВСУ, МВД Украины, Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека, секретариат уполномоченного по вопросам пропавших без вести.

Тела перевозят в государственные спецучреждения, где передают представителям правоохранительных органов и судебным медэкспертам. Следователи в кратчайшие сроки должны установить личности погибших.

Между тем "губернатор Запорожской области" Евгений Балицкий опубликовал списки, как он утверждает, идентифицированных тел украинских военных, которые РФ намерена передать Украине.

В начале недели глава ГУР анонсировал, что обмен телами планируется начать на следующей неделе. Но, как видим, обмен стартовал раньше.