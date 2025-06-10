В Госдепартаменте Соединённых Штатов назвали успехом обмен пленными, о котором Киев и Москва договорились в Стамбуле.

Такое заявление озвучила представитель госдепа Тэмми Брюс, отвечая на просьбу журналиста оценить договоренность Киева и Москвы об обмене пленными.

"Президент и госсекретарь уже давно говорят, что единственным реальным решением может быть прямой диалог между сторонами – и именно это мы сейчас и наблюдаем, по крайней мере, в данном случае. Мы, конечно, остаёмся в тесном контакте с обеими сторонами на высшем уровне и приветствуем успех – ещё один этап обмена пленными. В данном случае речь шла о тяжелораненых и молодых людях в возрасте до 25 лет, а также о возвращении тел погибших – около 6 тысяч солдат с каждой стороны, что ужасно. Мы не участвуем в этом, если вы об этом спрашивали – ни Госдепартамент, ни США. Это были переговоры между двумя сторонами, и это всё, что я могу сказать. Так что мы приветствуем этот прогресс на данный момент", – сказала Брюс.

Напомни, Украина и Россия провели очередной этап обмена пленными сегодня.

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