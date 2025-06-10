Россия и Соединенные Штаты Америки приняли решение перенести прямые переговоры из Стамбула в свои столицы.

Об этом заявил посол России в США Александр Дарчиев в интервью российским изданиям.

"Я уже говорил, что до выздоровления российско-американских отношений ещё далеко, а сам процесс идёт трудно и тормозится не только оппонентами Белого дома в лице "глубинного государства", но и "ястребами" в Конгрессе, где сложилось устойчивое антироссийское лобби", - сказал Дарчиев.

По его словам, новый раунд переговоров России и США по "дипломатическим раздражителям" пройдет в самое ближайшее время в Москве.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что в переговорах США высказывают много элементов, которые совпадают с позицией Москвы.

Между тем, по данным опросов, число россиян, считающих США враждебной страной, существенно сократилось. Представитель президента РФ Владимира Путина на переговорах со Штатами Кирилл Дмитриев назвал эти данные "историческим сдвигом" и считает, что он возник благодаря диалогу Путина с Трампом.

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