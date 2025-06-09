Жители Российской Федерации значительно улучшили своё отношение к Соединённым Штатам Америки.

Таковы данные результатов опроса, что представил крупнейший независимый центр опросов на территории РФ "Левада-Центр".

Так, если в 2022 году США считали врагом около 75% опрошенных, то к 2025 году этот показатель снизился до 40%.

При этом на первом месте по "враждебности" оказалась Германия (55% опрошенных), на втором – Великобритания (49%).

Одновременно среди населения РФ выросла поддержка идеи улучшения отношений с западными странами, включая США. В 2024 году за нормализацию выступали 52% респондентов, а в 2025-м этот показатель достиг 80%, став самым высоким за весь период наблюдений с 2015 года.

Представитель президента РФ Владимира Путина на переговорах со Штатами Кирилл Дмитриев назвал эти данные "историческим сдвигом" и считает, что он возник благодаря диалогу Путина с Трампом.

"Диалог Путина и Трампа привёл к историческому сдвигу в российском общественном мнении. Диалог работает. Люди слушают. Возможность значительной деэскалации", – написал Дмитриев на странице в соцсети Х.

Напомним, согласно проведённому опросу, половина американцев хотят скорейшего окончания войны в Украине.

Также стало известно, что с начала февраля 40% немцев перестали поддерживать помощь Киеву, предоставляемую Берлином в виде оружия и денег.