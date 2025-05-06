Многие американцы и западные европейцы считают, что в течение десятилетия может начаться третья мировая война, а ее наиболее вероятной причиной станет напряженность в отношениях с Россией.

Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на опрос YouGov, приуроченный к 80-ой годовщине победы во Второй мировой войне.

Больше всего в начало новой масштабной войны в ближайшие 5-10 лет верят французы - суммарно 55% считают ее очень или довольно вероятной. Испания - 50%, Италия 46%, Британия - 41%, Германия - 41%. США - 45%.

Большинство (от 68% до 76%) ожидают, что любой новый конфликт будет включать использование ядерного оружия.

От 57% до 73% считают, что в третьей мировой будет больше жертв, чем во Второй мировой. От 25% до 44% считают, что погибнут большинство людей в мире.

При том многие европейские граждане не верят, что их армия сможет их защитить. Меньше всего в это верят немцы - 16%. Больше всего французы - 44%. В США показатель на порядок выше - 71%.

Ранее мы публиковали данные опроса, согласно которым доля американцев, считающих Россию "врагом", упала до самой низкой отметки с момента начала её полномасштабного военного конфликта с Украиной в 2022 году.

Также сообщалось, что почти половина жителей Германии (46%) больше не хотят, чтобы новое правительство продолжало поддерживать Украину финансами и поставкой вооружений.