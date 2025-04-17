Доля американцев, считающих Россию "врагом", упала до самой низкой отметки с момента начала её полномасштабного военного конфликта с Украиной в 2022 году.

Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на результаты опроса, проведённые американским аналитическим центром Pew.

Этот сдвиг, как пишет издание, во многом обусловлен переменой взглядов среди республиканцев на фоне резких изменений в политике и дипломатии США в отношении России и Украины при президенте Дональде Трампе.

Опрос показал, что доля американцев, считающих Россию "врагом", снизилась до 50% по сравнению с 70% в марте 2022 и года 61% в апреле 2024 года.

При этом смягчение отношения к России было гораздо более резким среди избирателей-республиканцев: 40% назвали Россию врагом, что ниже 58% в прошлом году и 69% в марте 2022 года.

При этом 34% американцев считают Россию конкурентом США, и лишь 9% – партнёром.

"За последний год республиканцы стали чаще относиться к России положительно и выражать доверие Путину, в то время как взгляды демократов практически не изменились", – отмечают авторы опроса.

При этом число американцев, которые считают, что США обязаны помогать Украине защититься от России снизилось до 44%.

Хотя ещё в ноябре прошлого года эта цифра составляла 50%. Снижение обусловлено уменьшением поддержки Украины со стороны республиканцев – с 36% до 23%.

Напомним, недавние исследования показали, что рейтинг поддержки Трампа в США достиг рекордных 47%.

Ранее Washington Post писала, что поддержка президента Украины Владимира Зеленского республиканцами США резко упала после заявлений Трампа.