Зеленский признал, что Украина полностью зависит от данных разведки США о пусках ракет Россией
Украина полностью зависима от разведданных США в вопросе информирования о запуске российских ракет.
Об этом заявил на брифинге Владимир Зеленский.
По его словам, если бы не США, Украина не видела выходы баллистических ракет и не смогла предупреждать население о воздушной тревоге.
"Если бы не американские разведданные, таких случаев, как в Кривом Роге и Сумах, было бы больше. Поэтому мы так переживали, когда была заморозка в передаче американских данных", - добавил Зеленский.
То же самое Зеленский говорил в конце марта. Тогда он заявил, что Силы противовоздушной обороны Украины не имеют возможности отследить запуск российских баллистических ракет без информационной помощи американской разведки.
Напомним, США приостановили обмен разведданными с Украиной в начале марта.
Их передача возобновилась через неделю.