Украина полностью зависима от разведданных США в вопросе информирования о запуске российских ракет.

Об этом заявил на брифинге Владимир Зеленский.

По его словам, если бы не США, Украина не видела выходы баллистических ракет и не смогла предупреждать население о воздушной тревоге.

"Если бы не американские разведданные, таких случаев, как в Кривом Роге и Сумах, было бы больше. Поэтому мы так переживали, когда была заморозка в передаче американских данных", - добавил Зеленский.

То же самое Зеленский говорил в конце марта. Тогда он заявил, что Силы противовоздушной обороны Украины не имеют возможности отследить запуск российских баллистических ракет без информационной помощи американской разведки.

Напомним, США приостановили обмен разведданными с Украиной в начале марта.

Их передача возобновилась через неделю.