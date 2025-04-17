США проголосовали против резолюции с осуждением российской агрессии против Украины - вместе с РФ, Беларусью и Эритреей.

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию "Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и региональными и другими организациями: сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Советом Европы", где упоминается агрессия РФ в отношении Украины.

За документ проголосовали 105 стран, против - девять: Беларусь, КНДР, Эритрея, Мали, Никарагуа, Нигер, Россия, Судан и США. Воздержались 33 страны.

В целом декларация касалась сотрудничества ООН с Советом Европы, но именно из-за пункта об Украине США проголосовали против.

Представители США заявили, что резолюция содержит заявления, "не способствующие продвижению к достижению мира". В то же время РФ считают, что резолюция включает "недопустимые политизированные формулировки".

Напомним, что США стабильно с приходом президента Дональда Трампа голосуют против подобных резолюций в международных институциях.

Сначала США блокировали подобные заявления в Генеральной Ассамблее ООН и "Большой семерке", заявляя, что не хотят из-за подобных документов сорвать переговоры с РФ о мирном урегулировании конфликта в Украине.

Затем США не поддержали заявление Всемирной торговой организации (ВТО), в котором осуждается российское вторжение в Украину.