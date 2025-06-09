Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что начался второй большой обмена военнопленными с РФ после переговоров в Стамбуле.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, обмен будет проходить в несколько этапов и продолжится в ближайшие дни.

"Наши дома. Украинцы возвращаются домой из российского плена. Сегодня начался обмен, который продлится в несколько этапов в ближайшие дни", - написал глава государства.

В первый день обмена Украине были переданы раненые и военные младше 25 лет. Их количество президент не указал.

"Рассчитываем, что будут полностью реализованы договоренности о гуманитарных вопросах, достигнутые в рамках встречи в Стамбуле. Делаем максимум, чтобы вернуть всех на всех уровнях. Должны вернуть домой каждого, кто в плену. Спасибо всем, кто помогает", - отметил Зеленский.

При этом в МВД подчеркнули, что большинство вернувшихся находились в плену с 2022 года.

При этом в настоящее время развивается скандал с обменом погибшими бойцами. Недавно глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Украина перенесла на неопределенный срок получение тел погибших военных и обмен пленными.

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что обмен телами погибших между Украиной и РФ планируется начать на следующей неделе.

Подробнее об этой ситуации мы писали в отдельном материале.