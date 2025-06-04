Представитель делегации РФ на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский анонсировал готовность к началу нового обмена пленными с Украиной на ближайших выходных, 7-9 июня.

Об этом он заявил на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

По его словам, обмен, скорее всего, проведут по формуле "1200 на 1200".

Глава российской делегации отметил, что на переговорах в Турции украинская делегация поддержала предложение РФ объявить перемирие на отдельных участках фронта на 2-3 дня для сбора тел погибших, "но уже спустя 2-3 часа Зеленский отрёкся от этой договорённости, но мы готовы к ней вернуться".

Он также сообщил, что Украина на встрече в Стамбуле предлагала объявить 30 или 60-дневное прекращение огня для организации встречи президентов двух стран.

В ответ на это "делегация России передала позицию Путина, что встреча на уровне глав государств с Украиной возможна при надлежащей подготовке". Напомним, Москва отказывается от прекращения огня до выполнения ряда условий, изложенных в российском меморандуме.

Также Мединский рассказал, что в Стамбуле более трех часов беседовал с главой украинской делегации Рустемом Умеровым тет-а-тет. Украина в свою очередь заявляла, что на этой встрече присутствовал глава МИД Турции как посредник.

Ранее мы публиковали главные тезисы из меморандума России, переданного украинской делегации на переговорах в Стамбуле. Он включает три раздела, два варианта условий прекращения огня и 31 пункт.