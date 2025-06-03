Украина и Россия пришли к согласию о следующем раунде переговоров, Турция ожидает встречу.

Об этом заявил глава турецкого Министерства иностранных дел Хакан Фидан в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио, сообщает агентство "Анадолу".

Заявляется, что в телефонном разговоре Фидан и Рубио обсуждали шаги, предпринятые для прекращения войны между Россией и Украиной. Они также обсудили результаты переговоров, состоявшихся накануне в Стамбуле.

Ранее уже сообщалось, что следующая встреча состоится в Турции, но дата пока неизвестна.

Напомним, накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал "великолепными" переговоры Украины и России в Стамбуле.

"Я надеюсь, что Зеленский и Путин встретятся в Турции, а также приедет Трамп", - сказал Эрдоган.

Между тем в Кремле заявили, что в обозримом будущем встреча президентов трех стран - России Владимира Путина, США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского - вряд ли возможна.

Также сообщалось, что Россия пригрозила остановкой переговоров, если Украина снова устроит атаку на аэродромы.