В обозримом будущем встреча президентов трех стран - России Владимира Путина, США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского - вряд ли возможна.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков российским журналистам.

"Президент Путин поддерживает идею контактов, но он считает, что они должны быть хорошо подготовлены. Эти контакты должны стать результатом тех договоренностей, которые уже будут выработаны на техническом уровне, на экспертном уровне", - сказал пресс-секретарь Путина.

Также он прокомментировал вчерашние переговоры делегаций из Киева и Москвы в Стамбуле. По его словам, там были достигнуты "важные договоренности", которые "будут реализовываться", но при этом Песков призвал "не ждать сиюминутных решений и прорывов". Он допустил компромиссы со стороны РФ по некоторым пунктам меморандума, но отметил, что это "тема для переговоров, которые не могут быть публичными".

"Это тема для переговорного процесса, вопрос для переговорного процесса, который не может осуществляться публично​", - сказал Песков.

Еще он сообщил, что Путин получал информацию об атаке на российские аэродромы в режиме онлайн.

"Мы говорили, что президент о произошедшем получал информацию в режиме онлайн - это первое. Вы знаете, что идет следствие, которое начал следственный комитет Российской Федерации. И было также соответствующее заявление министерства обороны. Вот я предлагаю дождаться результата следствия и ориентироваться на содержание заявления министерства обороны России", - сказал Песков.

Что означают российские требования, выдвинутые вчера в Стамбуле, мы анализировали в отдельном материале.