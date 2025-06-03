Россия согласится на третий раунд переговоров с Украиной на двух условиях.

Об этом заявил в интервью российским изданиям первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа.

Первое - не должны повторяться атаки вроде подрыва железнодорожных мостов в российском тылу и попытки атаковать аэродромы стратегической авиации.

Второе - соблюдение предложенного РФ 2-3-дневного перемирия на отдельных участках фронта - "от этого в большой степени будет зависеть не только время третьего раунда, но и его содержание".

"Это очень важный момент и, возможно, даже один из ключевых. Сейчас инициатива на стороне Украины. Если они согласуют это решение и, что куда важнее, будут неукоснительно его соблюдать, если будут выработаны адекватные и рабочие механизмы контроля (прекращения огня - Ред.), тогда, я думаю, можно будет говорить уже и про объявление какого-то более длительного периода на большем количестве участков фронта или даже на всем фронте сразу", - сказал Чепа.

При соблюдении этих условий новые переговоры с Украиной могут состояться до конца июня, считает он.

Напомним, накануне состоялись переговоры украинской и российской делегаций в Стамбуле.

Что означают российские требования, выдвинутые вчера в Стамбуле, мы анализировали в отдельном материале.