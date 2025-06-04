Министерство обороны Украины установило постоянный контакт с Россией для реализации договоренностей по обмену пленными.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, которого цитирует пресс-служба ведомства.

"Налажена коммуникация с российской стороной по этапам реализации договоренностей. Их выполнение – ключевой тест на искренность намерений продолжать переговоры и приближать прекращение боевых действий", – говорится в заявлении министра.

Также Умеров сообщил, что глава ГУР Кирилл Буданов провел совещание штаба по реализации договоренностей, достигнутых во время переговоров в Стамбуле.

"Обсудили начало реализации формулы обмена "всех на всех" для определенных категорий военнослужащих. Определили конкретные шаги по возвращению тяжелобольных, тяжело раненых бойцов, а также молодых военных до 25 лет, находящихся во вражеском плену. Отдельное внимание было уделено вопросу репатриации тел павших воинов, находящихся на временно оккупированных территориях или в России", – рассказал министр.

Ранее сегодня представитель делегации РФ на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский анонсировал готовность к началу нового обмена пленными с Украиной на ближайших выходных. По его словам, обмен, скорее всего, проведут по формуле "1200 на 1200".

Напомним, после предыдущего обмена пленными украинский правозащитник рассказал, что более половины из 120 гражданских лиц, которые были возвращены Украине в рамках обмена пленными по формуле "1000 на 1000" были осуждены за уголовные преступления, не связанные с войной и с проукраинской деятельностью.