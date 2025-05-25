Командир полка "Азов" Денис Прокопенко заявил, что в ходе обмена 1000 на 1000 в Украину не вернули ни одного "азовца".

Соответствующая публикация появилась на странице военного в Фейсбуке.

При этом, по словам офицера ВСУ, из российского плена "вернулся подонок, который просил нож у вертухаев, чтобы резать наших бойцов".

Прокопенко не уточнил, о ком речь, но в пабликах пишут, что подразумевается солдат ВСУ Анатолии Тараненко, который оказался захвачен ещё до начала полномасштабной войны и в плену агитировал украинцев переходить на сторону "ДНР".

Прокопенко назвал происходящее "издевательством" и допустил, что россияне отказываются обменивать "азовцев" на рядовых своих солдат.

На этот случай глава "Азова" призвал предлагать им на обмен священников УПЦ, а также привлечь к переговорам западные страны.

В координационным штабе Украины на это заявили, что Москва отказывается передавать Киеву отдельные группы военнопленных.

Ранее командир полка "Азов" критиковал обмен пленными между Украиной и РФ.

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