Сегодня, 25 мая, состоялась третья и итоговая часть обмена военнопленных в формате "1000 на 1000", о котором удалось договориться во время встречи делегаций Украины и РФ в Турции.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В результате сегодняшнего обмена удалось вернуть 303 украинских военных.

"В настоящее время возвращаются воины нашей армии, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.

Спасибо команде, которая круглосуточно работала, чтобы успешно реализовать этот обмен", - написал Зеленский.

Таким образом, за 3 дня обмена домой удалось вернуть 1000 украинских военнопленных, а сама операция может считаться завершенной.

Напомним, вчера состоялся второй этап обмена пленными в формате "1000 на 1000". Украина и Россия передали друг другу по 307 военнопленных.

Днем ранее, в пятницу, 23 мая, стороны провели первый этап масштабного обмена пленными. В Украину вернулись 270 военных и 120 гражданских.

Война в Украине идет 1187-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 25 мая 2025 года в обновляемом онлайне.