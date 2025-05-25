Вернувшиеся из российского плена украинские военные. Фото: Telegram

Сегодня, 25 мая, состоялась третья и итоговая часть обмена военнопленных в формате "1000 на 1000", о котором удалось договориться во время встречи делегаций Украины и РФ в Турции. 

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. 

В результате сегодняшнего обмена удалось вернуть 303 украинских военных.

"В настоящее время возвращаются воины нашей армии, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта. 

Спасибо команде, которая круглосуточно работала, чтобы успешно реализовать этот обмен", - написал Зеленский. 

Таким образом, за 3 дня обмена домой удалось вернуть 1000 украинских военнопленных, а сама операция может считаться завершенной. 

Напомним, вчера состоялся второй этап обмена пленными в формате "1000 на 1000". Украина и Россия передали друг другу по 307 военнопленных.

Днем ранее, в пятницу, 23 мая, стороны провели первый этап масштабного обмена пленными. В Украину вернулись 270 военных и 120 гражданских. 

Война в Украине идет 1187-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 25 мая 2025 года в обновляемом онлайне.

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