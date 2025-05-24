Второй этап масштабного обмена. В Украину из российского плена вернулись еще 307 военнослужащих
Сегодня, 24 мая, произошел второй день обмена "1000 на 1000". В Украину вернулись еще 307 украинских военнопленных.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
За два дня на родину удалось вернуть 697 человек.
"Среди вернувшихся сегодня воины нашей армии, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии Украины.
Благодарю всех, кто вовлечен в процесс обмена, кто круглосуточно работает. Наша цель – вернуть каждого и каждую из российской неволи. Продолжаем наше взаимодействие с партнерами, чтобы это стало возможным", - написал Зеленский.
Президент отметил, что завтра ожидается продолжение.
Напомним, вчера в Украину вернулись 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц.
Война в Украине идет 1186-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 24 мая 2025 года в обновляемом онлайне.
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