Сегодня, 24 мая, произошел второй день обмена "1000 на 1000". В Украину вернулись еще 307 украинских военнопленных.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

За два дня на родину удалось вернуть 697 человек.

"Среди вернувшихся сегодня воины нашей армии, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии Украины.

Благодарю всех, кто вовлечен в процесс обмена, кто круглосуточно работает. Наша цель – вернуть каждого и каждую из российской неволи. Продолжаем наше взаимодействие с партнерами, чтобы это стало возможным", - написал Зеленский.

Президент отметил, что завтра ожидается продолжение.

Напомним, вчера в Украину вернулись 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц.

Война в Украине идет 1186-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 24 мая 2025 года в обновляемом онлайне.

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